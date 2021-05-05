Михаил Волков
№95
Вратарь
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Команда
Спартак
Возраст
18
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
Спартак-2
0 : 2
Крылья Советов
05.05.2021 05 мая 2021 ср 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0
Крылья Советов
2
был в запасе
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
Спартак-2
3 : 5
Факел
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 39 тур
Спартак-2
3
Факел
5
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Спартак-2
2 : 0
Волгарь
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Спартак-2
2
Волгарь
0
был в запасе