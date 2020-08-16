Владислав Кулик
№55
Полузащитник
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Команда
Чайка
Возраст
36
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
Чайка
0 : 3
Крылья Советов
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур