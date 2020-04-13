Владимир Обухов
№13
Нападающий
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Команда
Ростов
Возраст
29
Рост
185
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля 2020, 09:10
Обухов почти везде проваливался и почти не играл в РПЛ, а сейчас рвет в «Тамбове»
#Владимир Обухов
23 ноября 2019, 11:30