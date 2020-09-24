Vito Strakl
№28
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Мура 05
1 : 5
ПСВ
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Мура 05
1
ПСВ
5
был в запасе
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
Нымме Калью
0 : 4
Мура 05
10.09.2020 10 сент. 2020 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Нымме Калью
0
Мура 05
4
был в запасе