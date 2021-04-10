Реми Вита
№26
Защитник
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Команда
Бавария
Возраст
20
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Бавария
1 : 1
Унион
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 28 тур
Бавария
1
Унион
1
был в запасе