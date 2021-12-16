Иньиго Висенте

№10
Нападающий
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Команда
Мирандес
Гражданство
Испания
Возраст
24
Рост
178
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
испания. кубок
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 22:00
Луго
1 : 2
Мирандес
16.12.2021 16 дек. 2021 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 2 раунд
Луго
1
Мирандес
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 2 раунд
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
Сан Роке де Лепе
0 : 3
Мирандес
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1 раунд
Сан Роке де Лепе
0
Мирандес
3
был в запасе