Vincent Gembalies
№26
Нападающий
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Статистика
Матчи
Сезон:
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 21:45
Дуйсбург
0 : 5
Боруссия
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Дуйсбург
0
Боруссия
5
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала