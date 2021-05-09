Трей Вимален
№40
Вратарь
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Команда
Реймс
Возраст
20
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
Реймс
0 : 1
Монако
09.05.2021 09 мая 2021 вс 18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Реймс
0
Монако
1
был в запасе