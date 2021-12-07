Вилли Кабальеро

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Футбол
«Саутгемптон» на месяц подписал 40-летнего Кабальеро из-за травм двух основных вратарей
#Саутгемптон
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Футбол
Лэмпард впервые в сезоне АПЛ поменял основного вратаря. Говорит, Кепа остался на лавке не из-за травмы
#Кепа Аррисабалага