Ville Saxman
№20
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 18:30
ЧФР Клуж
3 : 1
КуПС
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 18:30
минуты: 1' - 76'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ЧФР Клуж
3
КуПС
1
минуты: 1' - 76' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:30
КуПС
0(4) : 0(3)
Слован
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
КуПС
0(4)
Слован
0(3)
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд