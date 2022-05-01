Гульельмо Викарио

№13
Вратарь
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Ближайший матч
Эмполи - Торино
Команда
Эмполи
Гражданство
Италия
Возраст
25
Рост
194
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Эмполи
-:-
Торино
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Эмполи
-
Торино
-
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Эмполи
3 : 2
Наполи
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Эмполи
3
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
Эмполи
0 : 0
Специя
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Эмполи
0
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:00
Эмполи
1 : 1
Верона
20.03.2022 20 марта 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Эмполи
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 20:05
Эмполи
2 : 3
Ювентус
26.02.2022 26 февр. 2022 сб 20:05
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Эмполи
2
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
Эмполи
1 : 1
Кальяри
13.02.2022 13 февр. 2022 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Эмполи
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 20:00
Эмполи
2 : 4
Рома
23.01.2022 23 янв. 2022 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Эмполи
2
Рома
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 16:30
Эмполи
1 : 5
Сассуоло
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Эмполи
1
Сассуоло
5
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 22:45
Эмполи
2 : 4
Милан
22.12.2021 22 дек. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
2
Милан
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
06.12.2021 06 дек. 2021 пн 20:30
Эмполи
3 : 1
Удинезе
06.12.2021 06 дек. 2021 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Эмполи
3
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
Эмполи
2 : 1
Фиорентина
27.11.2021 27 нояб. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Эмполи
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
05.11.2021 05 нояб. 2021 пт 22:45
Эмполи
2 : 2
Дженоа
05.11.2021 05 нояб. 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Эмполи
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Эмполи
1 : 4
Аталанта
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Эмполи
1
Аталанта
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Эмполи
4 : 2
Болонья
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Эмполи
4
Болонья
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:30
Эмполи
0 : 3
Сампдория
19.09.2021 19 сент. 2021 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Эмполи
0
Сампдория
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
Эмполи
1 : 2
Венеция
11.09.2021 11 сент. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Эмполи
1
Венеция
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
Эмполи
1 : 3
Лацио
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
1
Лацио
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
Фиорентина
1 : 0
Эмполи
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
1
Эмполи
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур