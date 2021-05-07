Дмитрий Вершков
№83
Защитник
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Команда
Ротор
Возраст
19
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
был в запасе
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
был в запасе
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Ротор
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
6
Ротор
0
минуты: 69' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
ЦСКА
2 : 0
Ротор
12.04.2021 12 апр. 2021 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
ЦСКА
2
Ротор
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
был в запасе