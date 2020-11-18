Яри Версхарен
№51
Полузащитник
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Команда
Андерлехт
Возраст
19
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Бельгия
4 : 2
Дания
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 6 тур
Бельгия
4
Дания
2
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Бельгия
2 : 0
Англия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 5 тур
Бельгия
2
Англия
0
был в запасе
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Исландия
1 : 2
Бельгия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига А, 4 тур
Исландия
1
Бельгия
2
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Англия
2 : 1
Бельгия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 73' - 90'
Лига наций. Лига А, 3 тур
Англия
2
Бельгия
1
минуты: 73' - 90' / Лига наций. Лига А, 3 тур
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Бельгия
5 : 1
Исландия
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 65' - 90'
Лига наций. Лига А, 2 тур
Бельгия
5
Исландия
1
минуты: 65' - 90' / Лига наций. Лига А, 2 тур