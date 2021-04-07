Никита Верхунов
№29
Защитник
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Команда
Акрон
Возраст
20
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Акрон
0 : 0
Томь
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Акрон
0
Томь
0
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
Акрон
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.03.2021 06 марта 2021 сб 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Акрон
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
Акрон
0 : 2
Балтика
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Акрон
0
Балтика
2
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Акрон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Краснодар-2
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
Акрон
0 : 0
Спартак-2
19'
19'
19'
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Акрон
0
Спартак-2
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
Акрон
0 : 1
Торпедо
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Акрон
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
Акрон
3 : 1
Текстильщик
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Акрон
3
Текстильщик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
Алания
5 : 1
Акрон
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Алания
5
Акрон
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
Акрон
3 : 4
Нефтехимик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Акрон
3
Нефтехимик
4
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
Иртыш
1 : 0
Акрон
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Иртыш
1
Акрон
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
Торпедо
1 : 1
Акрон
12.08.2020 12 авг. 2020 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Торпедо
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур