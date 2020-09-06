Андреас Велла
№12
Вратарь
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Команда
Возраст
22
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
Мальта
1 : 1
Латвия
06.09.2020 06 сент. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 2 тур
Мальта
1
Латвия
1
был в запасе
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
Фарерские острова
3 : 2
Мальта
03.09.2020 03 сент. 2020 чт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига D, 1 тур
Фарерские острова
3
Мальта
2
был в запасе