Ведран Чорлука

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Футбол
Чорлука ушел из штаба «Локомотива» через 13 дней после назначения. Причина – семейные обстоятельства
#Ведран Чорлука
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Футбол
Чорлука после завершения карьеры вошел в тренерский штаб «Локомотива». Он играл в клубе девять лет
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука станет помощником главного тренера Хорватии на Евро-2020
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука не удалялся в РПЛ больше пяти лет
#Ведран Чорлука
Футбол
Чорлука из-за травмы не доиграл первый тайм против «Баварии»
#Ведран Чорлука