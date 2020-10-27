Ведран Чорлука

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Чорлука получил третью травму за месяц. Вышел Райкович – и отбил удар из вратарской
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#Слободан Райкович
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«Локо» и ЦСКА сняли ролики для дня глухих: там звезды говорят языком жестов
#РПЛ
Какие сюжеты случились с русским футболом, пока была пауза
#РПЛ
Из-под Чорлуки все чаще забивают большие форварды. Стареет?
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#Ведран Чорлука
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Модрич, Ковачич, Ольмо – все они попали в топ-клубы из «Динамо»
#Динамо З