Ведад Ибишевич
№11
Нападающий
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Команда
Шальке-04
Возраст
36
Рост
188
Вес
82
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ибишевич в «Шальке» отказался от всей зарплаты. Будет жить только на бонусы от достижений
#Ведад Ибишевич
04 сентября 2020, 21:56
Ну просто самая нелепая команда Европы. Тупые автоголы, фолы без смысла и дно таблицы
#Герта
12 сентября 2019, 17:53