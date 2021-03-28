Владислав Васильев
№14
Нападающий
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Команда
Возраст
24
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 89'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
минуты: 1' - 89' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур