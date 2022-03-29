Владислав Васильев

№14
Нападающий
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Команда
Гражданство
Казахстан
Возраст
25
Рост
180
Вес
72
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига наций. лига c
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
Казахстан
0(5) : 1(4)
Молдавия
44'
44'
44'
29.03.2022 29 марта 2022 вт 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига C, Финал
Казахстан
0
Молдавия
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига C, Финал
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
Молдавия
1 : 2
Казахстан
24.03.2022 24 марта 2022 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига C, Финал
Молдавия
1
Казахстан
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига C, Финал