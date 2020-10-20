Доминик Ваннер

№39
Полузащитник
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Ближайший матч
Гройтер Фюрт - Боруссия
Команда
Боруссия
Гражданство
Германия
Возраст
22
Рост
176
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
лига чемпионов
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
Лацио
3 : 1
Боруссия
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Лацио
3
Боруссия
1
был в запасе