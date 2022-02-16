Игнас ван дер Бремпт

№28
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Возраст
20
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
лига чемпионов
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 23:00
Зальцбург
1 : 1
Бавария
16.02.2022 16 февр. 2022 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Зальцбург
1
Бавария
1
был в запасе
24.11.2021 24 нояб. 2021 ср 23:00
Брюгге
0 : 5
РБ Лейпциг
24.11.2021 24 нояб. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов, 5 тур
Брюгге
0
РБ Лейпциг
5
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов, 5 тур
19.10.2021 19 окт. 2021 вт 19:45
Брюгге
1 : 5
Манчестер Сити
19.10.2021 19 окт. 2021 вт 19:45
был в запасе
Лига чемпионов, 3 тур
Брюгге
1
Манчестер Сити
5
был в запасе
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 22:00
Брюгге
1 : 1
ПСЖ
15.09.2021 15 сент. 2021 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге
1
ПСЖ
1
был в запасе
08.03.2022 08 марта 2022 вт 23:00
Бавария
7 : 1
Зальцбург
08.03.2022 08 марта 2022 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 1/8 финала
Бавария
7
Зальцбург
1
был в запасе
07.12.2021 07 дек. 2021 вт 20:45
ПСЖ
4 : 1
Брюгге
07.12.2021 07 дек. 2021 вт 20:45
был в запасе
Лига чемпионов, 6 тур
ПСЖ
4
Брюгге
1
был в запасе
03.11.2021 03 нояб. 2021 ср 23:00
Манчестер Сити
4 : 1
Брюгге
03.11.2021 03 нояб. 2021 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Манчестер Сити
4
Брюгге
1
был в запасе
28.09.2021 28 сент. 2021 вт 22:00
РБ Лейпциг
1 : 2
Брюгге
28.09.2021 28 сент. 2021 вт 22:00
был в запасе
Лига чемпионов, 2 тур
РБ Лейпциг
1
Брюгге
2
был в запасе