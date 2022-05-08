Силас Вамангитука

№14
Полузащитник
Подписаться
Ближайший матч
Бавария - Штутгарт
Команда
Штутгарт
Гражданство
ДР Конго
Возраст
22
Рост
189
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
германия. бундеслига
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
Бавария
-:-
Штутгарт
08.05.2022 08 мая 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 33 тур
Бавария
-
Штутгарт
-
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:30
Штутгарт
1 : 1
Бохум
19.02.2022 19 февр. 2022 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Штутгарт
1
Бохум
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 23 тур
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
Штутгарт
2 : 3
Айнтрахт
05.02.2022 05 февр. 2022 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Штутгарт
2
Айнтрахт
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 21 тур
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 20:30
Штутгарт
0 : 5
Бавария
14.12.2021 14 дек. 2021 вт 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Штутгарт
0
Бавария
5
был в запасе
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:30
Штутгарт
2 : 2
Герта
05.12.2021 05 дек. 2021 вс 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 14 тур
Штутгарт
2
Герта
2
был в запасе
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 22:30
Штутгарт
2 : 1
Майнц
26.11.2021 26 нояб. 2021 пт 22:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 13 тур
Штутгарт
2
Майнц
1
был в запасе
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:30
Байер
4 : 2
Штутгарт
12.02.2022 12 февр. 2022 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Байер
4
Штутгарт
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Бундеслига, 22 тур
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 17:30
Фрайбург
2 : 0
Штутгарт
22.01.2022 22 янв. 2022 сб 17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Фрайбург
2
Штутгарт
0
был в запасе
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 19:30
Кельн
1 : 0
Штутгарт
19.12.2021 19 дек. 2021 вс 19:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Кельн
1
Штутгарт
0
был в запасе
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 20:30
Вольфсбург
0 : 2
Штутгарт
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 20:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
0
Штутгарт
2
был в запасе