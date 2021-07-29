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Valeriy Bondarenko

№4
Нападающий
Valeriy Bondarenko
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Команда
Гражданство
Возраст
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2021/2022
Турнир:
лига конференций
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:00
Ворскла
2 : 3
КуПС
29.07.2021 29 июля 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Ворскла
2
КуПС
3
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:00
КуПС
2 : 2
Ворскла
22.07.2021 22 июля 2021 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
КуПС
2
Ворскла
2
минуты: 1' - 90' / Лига конференций, 2 раунд