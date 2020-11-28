Валерий Рейнгольд

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Владимир Маслаченко − эпоха спорта и телевидения. В рассказах тех, с кем он работал и жил
#Владимир Маслаченко
Плакал, забив «Спартаку», чуть не въехал в Кремль на такси. Что мы знаем о Рейнгольде кроме ярких цитат
#Валерий Рейнгольд