Хуан Мануэль Валенсия
№5
Полузащитник
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Команда
Балтика
Возраст
22
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021 15 мая 2021 сб 13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
Балтика
3 : 1
Текстильщик
08.05.2021 08 мая 2021 сб 20:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Балтика
3
Текстильщик
1
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
Иртыш
0 : 1
Балтика
53'
53'
53'
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Иртыш
0
Балтика
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
Балтика
0 : 1
Томь
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Балтика
0
Томь
1
минуты: 1' - 77' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
Чертаново
1 : 2
Балтика
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Чертаново
1
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур