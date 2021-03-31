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Хакон Рафн Валдимарссон
№1
Вратарь
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Команда
Возраст
19
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
Сезон:
2021
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Франция (мол.)
31.03.2021
31 марта 2021
ср
19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Исландия (мол.)
0
Франция (мол.)
2
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Исландия (мол.)
0 : 2
Дания (мол.)
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Исландия (мол.)
0
Дания (мол.)
2
был в запасе
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
Россия (мол.)
4 : 1
Исландия (мол.)
25.03.2021
25 марта 2021
чт
20:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Россия (мол.)
4
Исландия (мол.)
1
был в запасе