Шон Вайссман
№29
Нападающий
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Команда
Вальядолид
Возраст
25
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Вальядолид
1 : 2
Атлетико
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Вальядолид
1
Атлетико
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Реал Сосьедад
4 : 1
Вальядолид
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
минуты: 27' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Реал Сосьедад
4
Вальядолид
1
минуты: 27' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
Вальядолид
0 : 2
Вильярреал
13.05.2021 13 мая 2021 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0
Вильярреал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
Валенсия
3 : 0
Вальядолид
09.05.2021 09 мая 2021 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
3
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
Вальядолид
1 : 1
Бетис
68'
68'
68'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 15:00
68'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
85'
85'
85'
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
85'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
Вальядолид
1 : 1
Кадис
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
1
Кадис
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 32 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
Вальядолид
1 : 2
Гранада
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 85' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
1
Гранада
2
минуты: 85' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
Вальядолид
1 : 1
Севилья
20.03.2021 20 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
1
Севилья
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
Осасуна
0 : 0
Вальядолид
56'
56'
56'
13.03.2021 13 марта 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 27 тур
Осасуна
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
24'
24'
24'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:00
24'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
4'
4'
4'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
Вальядолид
0 : 1
Реал
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 73' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0
Реал
1
минуты: 73' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
Эйбар
1 : 1
Вальядолид
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 79'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 79' / Испания. Примера, 22 тур
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
Вальядолид
1 : 3
Уэска
29.01.2021 29 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 62'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
1
Уэска
3
минуты: 1' - 62' / Испания. Примера, 21 тур
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
Леванте
2 : 2
Вальядолид
22.01.2021 22 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Леванте
2
Вальядолид
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Вальядолид
2 : 2
Эльче
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
2
Эльче
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
Вальядолид
0 : 1
Валенсия
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Вальядолид
0
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
37'
37'
37'
02.01.2021 02 янв. 2021 сб 20:30
37'
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 17 тур