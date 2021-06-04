Лео Вяйсянен
№5
Защитник
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Команда
Эльфсборг
Возраст
23
Рост
186
Вес
80
Мама – «Мисс Финляндия-1984», полуфиналистка конкурса «Мисс мира».
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 19:00
Финляндия
0 : 1
Эстония
48'
48'
48'
04.06.2021 04 июня 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 62'
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Финляндия
0
Эстония
1
минуты: 1' - 62' / Товарищеские матчи. Сборные, Июнь