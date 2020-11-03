Вагнер Лав

Лента
Материалы
Новости
Футбол
«Кайрат» выиграл первое чемпионство с 2004 года. Там работает 32-летний тренер
#Кайрат
Футбол
Вагнер впервые забил за «Кайрат» – дубль в Лиге Европы
#Вагнер Лав
2
Футбол
Вагнер Лав объяснил, почему не перешел в ЦСКА
#Вагнер Лав
Футбол
Вагнер Лав перешел в «Кайрат»
#Вагнер Лав