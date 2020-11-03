Вагнер Лав

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Тренеру чемпионского «Кайрата» – 32 года. Он сын агента и работает уже 11 лет
#Алексей Шпилевский
А Вагнер сейчас как вообще? В форме? Смотрим через его последний год в Бразилии
#Вагнер Лав
Кстати, почему Вагнер – Лав? Все из-за одного скандального свидания
#Вагнер Лав
Косички Вагнера как отдельный герой. Он заплетал их для образа во всех клубах – пока не облысел
#Вагнер Лав
Путин и встреча с ЦСКА-2005. Ярче всех был Вагнер: не понимал ни слова и кинул Путину мяч, чтобы запомниться
#ЦСКА
Однажды на поле «Лужников» выбежала собака – и ее обласкал Вагнер 🐕❤️
#РПЛ
ЦСКА еще никогда не играл так плохо в ЛЕ. Но крупные провалы тоже случались
#ЦСКА