Матиас Вагнер
№34
Вратарь
Подписаться
Команда
Славия
Возраст
18
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
Рейнджерс
0 : 2
Славия
18.03.2021 18 марта 2021 чт 23:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
Славия
2
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
Славия
1 : 1
Рейнджерс
11.03.2021 11 марта 2021 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Славия
1
Рейнджерс
1
был в запасе