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Франклин Ваджа
№24
Полузащитник
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Команда
Лорьян
Возраст
26
Рост
185
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Страсбур
1 : 1
Лорьян
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Страсбур
1
Лорьян
1
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Лорьян
2 : 1
Метц
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Лорьян
2
Метц
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
Лион
4 : 1
Лорьян
08.05.2021
08 мая 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Лион
4
Лорьян
1
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Лорьян
2 : 0
Анжер
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Лорьян
2
Анжер
0
был в запасе
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Лорьян
2 : 1
Сент-Этьен
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Лорьян
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
Лорьян
3 : 2
Дижон
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лорьян
3
Дижон
2
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
Анжер
2 : 0
Лорьян
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Анжер
2
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
был в запасе
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
Лилль
4 : 0
Лорьян
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
4
Лорьян
0
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Дижон
0 : 0
Лорьян
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Дижон
0
Лорьян
0
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
Метц
3 : 1
Лорьян
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
3
Лорьян
1
был в запасе
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
Лорьян
1 : 1
Лион
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
минуты: 89' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Лорьян
1
Лион
1
минуты: 89' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
Брест
3 : 2
Лорьян
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
16:00
минуты: 82' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3
Лорьян
2
минуты: 82' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
Лорьян
2 : 3
Ланс
13.09.2020
13 сент. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Лорьян
2
Ланс
3
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
Сент-Этьен
2 : 0
Лорьян
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
2
Лорьян
0
был в запасе