V. Einarsson
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
Русенборг
4 : 2
Брейдаблик
61'
61'
61'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 20:00
61'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Русенборг
4
Брейдаблик
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд