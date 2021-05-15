Матвей Ужгин
№22
Защитник
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Команда
Чайка
Возраст
20
Рост
175
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 0
Нефтехимик
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 42 тур
Чайка
1
Нефтехимик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 42 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
39'
39'
39'
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
Иртыш
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Чайка
2
Иртыш
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
Томь
3 : 0
Чайка
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Чайка
0 : 1
Енисей
73'
73'
73'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Чайка
0
Енисей
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
51'
51'
51'
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 16:00
минуты: 1' - 84'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
минуты: 1' - 84' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Чайка
0 : 2
Спартак-2
34'
34'
34'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Чайка
0
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021 24 марта 2021 ср 18:30
минуты: 1' - 47'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 1' - 47' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
был в запасе
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 22 тур
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
Чайка
0 : 3
Крылья Советов
16.08.2020 16 авг. 2020 вс 19:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0
Крылья Советов
3
был в запасе