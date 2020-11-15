Эдгарас Уткус
№15
Полузащитник
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Команда
Монако
Возраст
20
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
Белоруссия
2 : 0
Литва
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Белоруссия
2
Литва
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур