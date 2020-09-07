Данил Устименко
№30
Вратарь
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Команда
Кайрат
Возраст
20
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
Казахстан
1 : 2
Белоруссия
07.09.2020 07 сент. 2020 пн 17:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Казахстан
1
Белоруссия
2
был в запасе
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
Литва
0 : 2
Казахстан
04.09.2020 04 сент. 2020 пт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Литва
0
Казахстан
2
был в запасе