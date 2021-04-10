Абдулайе Усман
№33
Полузащитник
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Команда
Страсбур
Возраст
21
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
Страсбур
1 : 4
ПСЖ
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Страсбур
1
ПСЖ
4
был в запасе