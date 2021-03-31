Данияр Усенов
№29
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Возраст
20
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Украина
1 : 1
Казахстан
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Украина
1
Казахстан
1
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
Казахстан
0 : 2
Франция
28.03.2021 28 марта 2021 вс 16:00
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Казахстан
0
Франция
2
был в запасе