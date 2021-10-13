Юрген Клинсманн

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До перехода в «Барсу» Дембеле снимал дом у Клоппа, загадил его и не убрался после отъезда. За бардак он получал даже от мамы
#Усман Дембеле
Клинсманн мечтал о безграничной власти тренера. Итог: 76 дней работы в «Герте» и скандальный уход
#Герта