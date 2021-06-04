Марио Юрчевич
№20
Защитник
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Команда
Осиек
Возраст
26
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
Словения
6 : 0
Гибралтар
04.06.2021 04 июня 2021 пт 21:45
был в запасе
Товарищеские матчи. Сборные, Июнь
Словения
6
Гибралтар
0
был в запасе