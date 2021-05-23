Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Федор Кудряшов
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Антон Шунин
Артем Дзюба
Кевин Де Брюйне
Роберт Левандовски
Денис Черышев
Мануэль Нойер
Игорь Акинфеев
Россия
Северная Македония
Болгария
Испания
Украина
Италия
Англия
Франция
Польша
Финляндия
Нидерланды
Манчестер Сити
Челси
Спартак
Зенит
Барселона
Ювентус
ЦСКА
Локомотив
Ливерпуль
ПСЖ
Тамбов
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Евро-2020
Россия
Федор Кудряшов
Лига чемпионов
РПЛ
Неймар
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Северная Македония
Лига Европы
Болгария
Херенвен
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Юн Ил-Лок (Ил-Лок Юн)
№24
Полузащитник
Подписаться
Команда
Монпелье
Возраст
29
Рост
178
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Нант
1 : 2
Монпелье
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1
Монпелье
2
был в запасе
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Монпелье
0 : 0
Брест
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0
Брест
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Страсбур
2 : 3
Монпелье
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Страсбур
2
Монпелье
3
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
02.05.2021
02 мая 2021
вс
18:05
был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
Ницца
3 : 1
Монпелье
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
14:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Ницца
3
Монпелье
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Монпелье
1 : 1
Лорьян
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
1
Лорьян
1
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Реймс
0 : 0
Монпелье
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Реймс
0
Монпелье
0
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
Монпелье
2 : 1
Ренн
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
2
Ренн
1
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
Метц
1 : 1
Монпелье
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Метц
1
Монпелье
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
Монпелье
1 : 2
Ланс
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 77' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1
Ланс
2
минуты: 77' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
ПСЖ
4 : 0
Монпелье
22.01.2021
22 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
ПСЖ
4
Монпелье
0
был в запасе
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Монпелье
1 : 1
Нант
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Монпелье
1
Нант
1
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 46'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 46' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Монпелье
2 : 3
Лилль
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 73'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монпелье
2
Лилль
3
минуты: 1' - 73' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брест
2 : 2
Монпелье
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2
Монпелье
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
Монпелье
0 : 2
Метц
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
21:00
минуты: 79' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монпелье
0
Метц
2
минуты: 79' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
Ланс
2 : 3
Монпелье
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ланс
2
Монпелье
3
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 63'
Франция. Лига 1, 13 тур
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 63' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Лорьян
0 : 1
Монпелье
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 67' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Лорьян
0
Монпелье
1
минуты: 67' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
Показать все игры