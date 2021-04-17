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Артемий Укомский
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Артемий Укомский
№91
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Возраст
24
Рост
188
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
2020/2021
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Динамо
0 : 2
Факел
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Динамо
0
Факел
2
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 55' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 55' - 90' / Россия. ФНЛ, 20 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 90' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
был в запасе
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
64'
64'
64'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 23 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур