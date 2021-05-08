Нико Уильямс
№30
Нападающий
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Команда
Атлетик
Возраст
18
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:00
Атлетик
2 : 2
Осасуна
08.05.2021 08 мая 2021 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетик
2
Осасуна
2
был в запасе
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
Севилья
0 : 1
Атлетик
03.05.2021 03 мая 2021 пн 22:00
минуты: 63' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
0
Атлетик
1
минуты: 63' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
Атлетик
2 : 2
Вальядолид
28.04.2021 28 апр. 2021 ср 20:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
2
Вальядолид
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 33 тур