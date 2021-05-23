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Ugo Bertelli
№31
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2020/2021
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
был в запасе