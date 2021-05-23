Ugo Bertelli
№31
Нападающий
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Возраст
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021 23 мая 2021 вс 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
Марсель
3 : 2
Лорьян
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Марсель
3
Лорьян
2
был в запасе
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
был в запасе