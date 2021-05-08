Дмитрий Югалдин
№98
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Возраст
18
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Чертаново
1 : 3
Нижний Новгород
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 41 тур
Чертаново
1
Нижний Новгород
3
был в запасе
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
Нижний Новгород
4 : 0
Спартак-2
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 40 тур
Нижний Новгород
4
Спартак-2
0
был в запасе
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021 17 апр. 2021 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
Нижний Новгород
0 : 0
Оренбург
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0
Оренбург
0
был в запасе
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
Нижний Новгород
1 : 0
СКА-Хабаровск
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Нижний Новгород
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Краснодар-2
2 : 3
Нижний Новгород
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2
Нижний Новгород
3
был в запасе
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
Торпедо
0 : 2
Нижний Новгород
23.09.2020 23 сент. 2020 ср 19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0
Нижний Новгород
2
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Крылья Советов
3 : 0
Нижний Новгород
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Крылья Советов
3
Нижний Новгород
0
был в запасе