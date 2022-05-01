Ийенома Удогие

№13
Защитник
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Ближайший матч
Удинезе - Интер
Команда
Удинезе
Гражданство
Италия
Возраст
19
Рост
187
Лента
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
Удинезе
-:-
Интер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Удинезе
-
Интер
-
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
Удинезе
4 : 1
Эмполи
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
4
Эмполи
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
Удинезе
5 : 1
Кальяри
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
5
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
Удинезе
1 : 1
Рома
13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
1
Рома
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
Удинезе
2 : 1
Сампдория
12'
12'
12'
05.03.2022 05 марта 2022 сб 17:00
12'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
2
Сампдория
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
Удинезе
1 : 1
Лацио
20.02.2022 20 февр. 2022 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
1
Лацио
1
был в запасе
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
Удинезе
2 : 0
Торино
06.02.2022 06 февр. 2022 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
2
Торино
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
Удинезе
2 : 6
Аталанта
09.01.2022 09 янв. 2022 вс 18:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Аталанта
6
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
Удинезе
-:-
Салернитана
21.12.2021 21 дек. 2021 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
-
Салернитана
-
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
Удинезе
1 : 1
Милан
11.12.2021 11 дек. 2021 сб 22:45
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Милан
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 14:30
Удинезе
0 : 0
Дженоа
28.11.2021 28 нояб. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
Удинезе
3 : 2
Сассуоло
07.11.2021 07 нояб. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
3
Сассуоло
2
был в запасе
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
Удинезе
1 : 1
Верона
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
1
Верона
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
Удинезе
1 : 1
Болонья
17.10.2021 17 окт. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
Удинезе
0 : 1
Фиорентина
26.09.2021 26 сент. 2021 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
0
Фиорентина
1
был в запасе
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 19:30
Удинезе
3 : 0
Венеция
27.08.2021 27 авг. 2021 пт 19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Удинезе
3
Венеция
0
был в запасе
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 19:30
Удинезе
2 : 2
Ювентус
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
Фиорентина
0 : 4
Удинезе
90'
81'
90'
81'
90'
81'
27.04.2022 27 апр. 2022 ср 19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
0
Удинезе
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
Болонья
2 : 2
Удинезе
25'
25'
25'
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 16:00
25'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Болонья
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
Венеция
1 : 2
Удинезе
63'
63'
63'
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Венеция
1
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур