Георгий Юдинцев
№21
Полузащитник
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Команда
Родина
Возраст
19
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
Родина
1 : 5
Спартак
50'
50'
50'
16.09.2020 16 сент. 2020 ср 19:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Родина
1
Спартак
5
минуты: 1' - 78' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур