U. Vitas
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Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Шарлеруа
2 : 1
Партизан
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 91'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шарлеруа
2
Партизан
1
минуты: 1' - 91' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
Сфынтул Георге
0 : 1
Партизан
17.09.2020 17 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Сфынтул Георге
0
Партизан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
Партизан
1 : 0
РФШ
90'
90'
90'
27.08.2020 27 авг. 2020 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Партизан
1
РФШ
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд