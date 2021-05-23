Tyrese Francois
№35
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Статистика
Матчи
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Фулхэм
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Фулхэм
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур